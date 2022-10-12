Посольству Японии заявлен протест из-за испытания РСЗО HIMARS вблизи границ РФ

Посольству Японии заявлен решительный протест из-за испытания РСЗО HIMARS силами самообороны во время учений с США вблизи границ РФ. Об этом 12 октября сообщает МИД России.

Отмечается, что на этапе, когда данная тренировочная площадка создавалась, МИД Японии заверял в отсутствии планов использовать ее для испытаний подобных дальнобойных вооружений.

«Таким образом, перед нами еще один наглядный пример реальной «цены» заявлений официального Токио. <...> Рассматриваем состоявшиеся военные учения как вызов обеспечению безопасности дальневосточного региона нашей страны и настаиваем на немедленном прекращении подобных действий», — говорится в сообщении.

В министерстве добавили, что японская сторона была предупреждена о неизбежности ответных адекватных мер в целях блокирования военных угроз России.

10 октября Япония и США провели испытания РСЗО HIMARS на тренировочном полигоне Яусубэцу, который расположен в прямой близости от российских границ. Из HIMARS выпустили 24 ракеты по целям на расстоянии 13 км.

Совместные учения Японии и США проходят с 1 по 14 октября в разных районах Хоккайдо.

Как 8 октября сообщил Объединенный комитет начальников штабов минобороны Японии, учения проводятся на фоне ракетных пусков Северной Кореи и растущей напряженности в сфере безопасности вокруг Японии.

О запуске баллистической ракеты КНДР стало известно 4 октября. Снаряд был выпущен в сторону Японского моря и пересек Тихий океан. Ракета преодолела расстояние в 4,6 тыс. км с максимальной высотой полета 1 тыс. км.

После запуска снаряда в Японии сработала экстренная система предупреждения. Японские власти призвали жителей северных регионов страны эвакуироваться. Правительство страны созвало Совет национальной безопасности.