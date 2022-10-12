Конфликтолог спрогнозировал исход возможной миссии ОДКБ в Армению

Результатом возможной отправки наблюдателей Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) в Армению могут стать рекомендации по урегулированию конфликта. Об этом 12 октября «Известиям» заявил директор Института миротворческих инициатив и конфликтологии Денис Денисов.

Ранее в этот день глава МИД РФ Сергей Лавров сообщил, что ОДКБ готова отправить своих наблюдателей в Армению, для этого требуется решение Совета коллективной безопасности. Также министр заявил о готовности Москвы внести свой вклад в реализацию трехсторонних соглашений Армении, Азербайджана и России.

«Скорее всего <…> главным результатом будет отчет, касательно ситуации в регионе и рекомендации относительно того, как дальше двигаться для урегулирования конфликта», — сказал Денисов.

Он отметил, что в этой ситуации главное, чтобы стороны конфликта были готовы принять эту миссию.

«Если в рамках мандата этой миссии будет в том числе мониторинг ситуации на азербайджанской стороне, то, конечно, от него потребуется согласие, потому что Азербайджан не является членом ОДКБ», — добавил эксперт.

Конфликт между Арменией и Азербайджаном обострился в ночь на 13 сентября. Министерства обороны двух стран обвинили друг друга в обстрелах приграничных территорий. В тот же день правительство Армении обратилось к России, ОДКБ и Совбезу ООН «в связи с посягательством Азербайджана на суверенную территорию страны».

Руководитель отдела Кавказа Института стран СНГ Владимир Новиков предположил, что Азербайджан будет продолжать применение силы на границе с Арменией для достижения своих целей. По словам эксперта, Баку хочет признания территориальной целостности сторон, выгодную для себя систему демаркации и делимитации границы и снятия вопроса о статусе Нагорного Карабаха.

Отношения Армении и Азербайджана обострены в том числе на фоне оспаривания принадлежности Нагорного Карабаха, который в 1988 году заявил о выходе из состава Азербайджанской ССР. В ходе военного конфликта 1992–1994 годов Баку утратил контроль над Карабахом.

В сентябре 2020 года Баку в ходе военных действий взял под свой контроль ряд населенных пунктов. В ноябре того же года Армения и Азербайджан при участии Москвы подписали соглашение о прекращении боевых действий в Нагорном Карабахе.