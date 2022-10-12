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Житель Волгоградской области ожидает суда за гибель двух человек в пьяном ДТП

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В Волгоградской области по делу о гибели семейной пары в пьяном ДТП ожидает суда 39-летний житель Ленинска. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по региону.

Авария произошла 20 ноября 2022 года на 46-м км автодороги Волгоград – Астрахань. Установлено, что 39-летний водитель Volkswagen Polo при обгоне грузовика не справился с управлением и врезался сначала в него, а затем во встречную «Ладу Ларгус».

В результате ДТП погибла семейная пара — 49-летний водитель отечественной легковушки и его 45-летняя пассажирка, пишет ИА «НовостиВолгограда.ру».

Как выяснилось, водитель Volkswagen находился за рулем в состоянии алкогольного опьянения. В его отношении было возбуждено уголовное дело по ч. 6 ст. 264 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух, совершенное лицом в состоянии опьянения».

Сейчас расследование дела завершено, материалы переданы в суд для рассмотрения. Отмечается, что мужчина признал свою вину. Ему грозит до 15 лет лишения свободы.

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