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ФСБ: организатором взрыва на Крымском мосту стала разведка Украины и ее глава Буданов

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Федеральная служба безопасности России (ФСБ РФ) установила организатора теракта на Крымском мосту. Как сообщили в ведомстве 12 октября, заказ на осуществление преступления исходил от Главного управления разведки (ГРУ) минобороны Украины.

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«Установлено, что организатором теракта на Крымском мосту являлось Главное управление разведки минобороны Украины, его руководитель Кирилл Буданов, сотрудники и агентура», — говорится в сообщении.

Согласно имеющимся данным, взрывное устройство было закамуфлировано в рулоны со строительной полиэтиленовой пленкой. Первоначально груз был отправлен из морского порта Одессы в болгарский Русе. Оттуда он транспортировался в грузинский порт Поти, а затем — в Армению. После этого взрывное устройство снова прибыла в Грузию, а уже оттуда попало в Россию.

«При этом контроль за передвижением груза по всему маршруту и контакты с участниками преступной схемы транспортировки осуществлял сотрудник ГУР МОУ, представлявшийся «Иваном Ивановичем», использовавший для координации как виртуальный анонимный номер, приобретенный в сети Интернет, так и зарегистрированный на гражданина Украины жителя города Кременчуг Андрейченко Сергея Владимировича, 1988 года рождения», — указали в ФСБ.

По данным ведомства, грузовик попал в РФ через российско-грузинскую границу в пункте пропуска «Верхний Ларс», а затем 6 октября был разгружен на оптовой базе города Армавир Краснодарского края.

Ранее во вторник в пресс-службе СК РФ также сообщалось, что по делу о теракте на Крымском мосту проведены десятки обысков в ряде регионов. С места происшествия изъяты различные фрагменты, которые анализируются следователями и криминалистами. Отмечается, что по найденным фрагментам назначены необходимые экспертизы.

Тогда же ФСБ России показала фотографии лиц, причастных к организации террористического акта на Крымском мосту. Среди фигурантов граждане РФ, Украины, Грузии и Армении.

В свою очередь замминистра финансов Грузии Георгий Какауридзе опроверг обвинения в адрес Грузии, указав, что «ни один груз с тротилом, ни один грузовик или вагон с другими взрывчатыми веществами», применявшийся в ходе теракта на Крымском мосту, не проходил таможенную границу Грузии.

8 октября на автомобильной части Крымского моста со стороны Таманского полуострова произошел подрыв грузовика. После этого загорелись семь топливных цистерн ж/д состава. По последним данным, в результате взрыва погибли четыре человека. Возбуждено уголовное дело о терроризме.

Президент России Владимир Путин назвал произошедшее на Крымском мосту терактом и указал на причастность к произошедшему украинских спецслужб. Президент также добавил, что Украина пыталась провести десятки терактов, в том числе и подорвать газопровод «Турецкий поток».

В середине августа депутат Верховной рады Украины Алексей Гончаренко заявил, что на саммите НАТО в июне представители Украины обсудили с министром обороны Великобритании Беном Уоллесом планы по уничтожению Крымского моста. Еще 16 июня генерал-майор вооруженных сил Украины Дмитрий Марченко заявил, что объект является целью номер один для ударов ВСУ.

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