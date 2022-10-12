ФСБ: организатором взрыва на Крымском мосту стала разведка Украины и ее глава Буданов

Федеральная служба безопасности России (ФСБ РФ) установила организатора теракта на Крымском мосту. Как сообщили в ведомстве 12 октября, заказ на осуществление преступления исходил от Главного управления разведки (ГРУ) минобороны Украины.

«Установлено, что организатором теракта на Крымском мосту являлось Главное управление разведки минобороны Украины, его руководитель Кирилл Буданов, сотрудники и агентура», — говорится в сообщении.

Согласно имеющимся данным, взрывное устройство было закамуфлировано в рулоны со строительной полиэтиленовой пленкой. Первоначально груз был отправлен из морского порта Одессы в болгарский Русе. Оттуда он транспортировался в грузинский порт Поти, а затем — в Армению. После этого взрывное устройство снова прибыла в Грузию, а уже оттуда попало в Россию.

«При этом контроль за передвижением груза по всему маршруту и контакты с участниками преступной схемы транспортировки осуществлял сотрудник ГУР МОУ, представлявшийся «Иваном Ивановичем», использовавший для координации как виртуальный анонимный номер, приобретенный в сети Интернет, так и зарегистрированный на гражданина Украины жителя города Кременчуг Андрейченко Сергея Владимировича, 1988 года рождения», — указали в ФСБ.

По данным ведомства, грузовик попал в РФ через российско-грузинскую границу в пункте пропуска «Верхний Ларс», а затем 6 октября был разгружен на оптовой базе города Армавир Краснодарского края.

Ранее во вторник в пресс-службе СК РФ также сообщалось, что по делу о теракте на Крымском мосту проведены десятки обысков в ряде регионов. С места происшествия изъяты различные фрагменты, которые анализируются следователями и криминалистами. Отмечается, что по найденным фрагментам назначены необходимые экспертизы.

Тогда же ФСБ России показала фотографии лиц, причастных к организации террористического акта на Крымском мосту. Среди фигурантов граждане РФ, Украины, Грузии и Армении.

В свою очередь замминистра финансов Грузии Георгий Какауридзе опроверг обвинения в адрес Грузии, указав, что «ни один груз с тротилом, ни один грузовик или вагон с другими взрывчатыми веществами», применявшийся в ходе теракта на Крымском мосту, не проходил таможенную границу Грузии.

8 октября на автомобильной части Крымского моста со стороны Таманского полуострова произошел подрыв грузовика. После этого загорелись семь топливных цистерн ж/д состава. По последним данным, в результате взрыва погибли четыре человека. Возбуждено уголовное дело о терроризме.

Президент России Владимир Путин назвал произошедшее на Крымском мосту терактом и указал на причастность к произошедшему украинских спецслужб. Президент также добавил, что Украина пыталась провести десятки терактов, в том числе и подорвать газопровод «Турецкий поток».

В середине августа депутат Верховной рады Украины Алексей Гончаренко заявил, что на саммите НАТО в июне представители Украины обсудили с министром обороны Великобритании Беном Уоллесом планы по уничтожению Крымского моста. Еще 16 июня генерал-майор вооруженных сил Украины Дмитрий Марченко заявил, что объект является целью номер один для ударов ВСУ.