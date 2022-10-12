В Варшаве отказались от организации новогодних развлечений из-за энергокризиса

В Варшаве и Кракове отказались от организации новогодних развлечений из-за энергокризиса. Об этом в среду, 12 октября, сообщили городские власти.

Как заявил представитель мэрии Варшавы, увеличение затрат на электроэнергию в Польше в следующем году превысит 500 млн злотых (почти $100 млн).

«Цены на энергоносители с каждым днем ​​становятся все более пугающими <...> Мэрия пошла на еще один радикальный шаг. В этом году город не будет организовывать новогоднюю вечеринку», — сообщает издание Warszawa.

Об аналогичном шаге сообщили власти Кракова.

«В условиях экономического и энергетического кризиса мы приняли решение не организовывать новогодний концерт в этом году», — говорится в сообщении Краковского бюро фестивалей KBF.

9 октября польский журналист Лукаш Орбитовский в шуточной форме заявил, что единственный способ избежать огромных счетов за электроэнергию — сесть в тюрьму.

До этого, 28 сентября, премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий предупредил о тяжелой зиме. Он подчеркнул, что поляки являются наиболее зависимыми получателями электрической и тепловой энергии, и власти страны сделают всё возможное, чтобы граждане страны пострадали как можно меньше.

30 сентября глава канцелярии премьер-министра страны Михал Дворчик заявил о том, что Польша, как и другие страны, ощущает негативные последствия введенных против России санкций. По словам Дворчика, планируемый бюджет страны на 2023 год «не будет легким».