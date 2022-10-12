Ереван сообщил о решении Евросоюза отправить миссию в Армению

Миссия Евросоюза по установлению фактов (fact-finding mission) посетит Армению. Об этом 12 октября сообщил министр иностранных дел республики Арарат Мирзоян.

«По инициативе президента Франции Эммануэля Макрона и председателя Европейского совета Шарля Мишеля была встреча в Праге, там была достигнута договоренность о том, что миссия Евросоюза посетит Армению, чтобы узнать факты, потом у них, наверное, будет доклад», — сказал он на встрече с российским коллегой Сергеем Лавровым.

Мирзоян уточнил, что решение отправить такую миссию у ЕС уже есть.

В свою очередь глава МИД РФ заявил о готовности внести свой вклад в реализацию трехсторонних соглашений Армении, Азербайджана и России. Также, по его словам, РФ открыта к обсуждению принятия дополнительных мер.

4 октября Армения, Азербайджан и США обсудили разработку мирного соглашения между Ереваном и Баку. Между главами внешнеполитических ведомств была достигнута договоренность продолжить обсуждения, направленные на установление стабильности и безопасности на Южном Кавказе.

Конфликт между Арменией и Азербайджаном обострился в ночь на 13 сентября. Министерства обороны двух стран обвинили друг друга в обстрелах приграничных территорий. В тот же день правительство Армении обратилось к России, Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) и Совбезу ООН «в связи с посягательством Азербайджана на суверенную территорию страны».

В свою очередь глава передовой группы миссии ОДКБ обратил внимание на то, что ОДКБ будет решать конфликты в первую очередь политико-дипломатическим, а не военным путем. Кроме того, сообщалось, что направленная в Армению передовая группа ОДКБ займется выработкой предложений по деэскалации ситуации в регионе.

Отношения Армении и Азербайджана обострены в том числе на фоне оспаривания принадлежности Нагорного Карабаха, который в 1988 году заявил о выходе из состава Азербайджанской ССР. В ходе военного конфликта 1992–1994 годов Баку утратил контроль над Карабахом.

В сентябре 2020 года Баку в ходе военных действий взял под свой контроль ряд населенных пунктов. В ноябре того же года Армения и Азербайджан при участии Москвы подписали соглашение о прекращении боевых действий в Нагорном Карабахе.