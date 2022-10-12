Путин заявил, что Россия может переместить транзит газа по «Северным потокам» через Турцию

Россия могла бы создать в Турции крупнейший газовый хаб взамен «Северных потоков» для поставок в европейские страны. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин 12 октября на заседании международного форума «Российская энергетическая неделя».

«Утраченный объем транзита по «Северным потокам», по дну Балтийского моря, мы могли бы переместить и в регион Черного моря и сделать таким образом основными маршрутами поставки нашего топлива <...> через Турцию, создав в Турции крупнейший газовый хаб для Европы. Если, конечно, в этом заинтересованы наши партнеры»,— отметил Путин.

Он уточнил, что подобный вариант был бы экономически целесообразен. Также, по мнению главы государства, данный маршрут безопаснее.

В настоящее время поставки газа в Европу по «Турецкому потоку» составляют 14 млрд куб. м, добавил Путин.

Вице-премьер Александр Новак назвал идею Путина очень перспективной.

Министр энергетики и природных ресурсов Турции Фатих Донмез допустил, что предложение Путина о создании газового хаба в Турции для поставок в Европу может быть реализовано.

Не исключается, что Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обсудят вопрос о создании хаба на саммите в Астане 13 октября.

Утечка газа была обнаружена 26 сентября сразу на двух российских экспортных газопроводах — «Северном потоке» и «Северном потоке – 2». Представитель сейсмоцентра Швеции Бьерн Лунд заявил, что в районе утечек в тот день были зарегистрированы два мощных подводных взрыва.

Дело о международном терроризме следователи ФСБ России возбудили по факту повреждения «Северных потоков».