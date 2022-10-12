Автоэксперт разъяснил принцип работы системы для розыска угнанных машин

Система «Паутина» для розыска угнанных машин и профилактики нарушений правил дорожного движения (ПДД), о запуске которой стало известно 12 октября, работает при помощи камер видеонаблюдения. Об этом «Известиям» рассказал автоэксперт Игорь Моржаретто.

«Эта система, к которой подключены все камеры видеонаблюдения. Информация с них обрабатывается и дает возможность обнаружить автомобиль, похожий на угнанный. Причем не только по номеру машины, но и по другим приметам. К примеру, может анализироваться модель, год выпуска, модификация, может быть даже цвет», — объяснил он.

По словам специалиста, большой массив данных обрабатывают, после чего информация поступает в ближайшее подразделение ГАИ или на пост ДПС, и машину проверяют. Таким образом можно быстро установить, действительно ли этот автомобиль был угнан.



«Такая система сначала работала в Москве и Московской области. Она показала свою эффективность, поэтому еще в прошлом году было принято решение распространить ее на всю страну», — добавил Моржаретто.

О запуске новой системы 12 октября сообщил замначальника ГУОБДД МВД России Ленар Габдурахманов. По его словам, система «Паутина» для розыска угнанных машин начала действовать во всех регионах России, кроме Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей.

Днем ранее в компании «АльфаСтрахование» рассказали «Известиям» о самых угоняемых машинах с начала 2022 года в России. Так, лидером оказался внедорожник Hyundai Santa Fe — на него пришлось 12% от общего количества угонов. На втором месте оказался кроссовер Mitsubishi Outlander, у него 7%.