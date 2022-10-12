Немцам необходимо перестать жаловаться и готовиться к возможному отключению электроэнергии, закупив теплую одежду и свечи. Об этом рассказал бывший председатель бундестага и экс-министр внутренних дел Германии Вольфганг Шойбле в интервью для издания Bild. Оно было опубликовано 11 октября.

«Вам не следует ныть о кризисе, вы должны понимать, что многие вещи нельзя принимать как должное», — призвал политик.

Более того, Шойбле посоветовал немцам всегда иметь дома несколько свечей, спичек и фонарик. По его словам, гражданам также не стоит надеяться на то, что правительство справится с энергокризисом и инфляцией.

11 октября канцлер ФРГ Олаф Шольц отметил, что Германия готова пережить предстоящую зиму. По его словам, это произойдет, если немцы и компании продолжат адаптацию к изменившейся ситуации.

6 октября директор третьего европейского департамента МИД РФ Олег Тяпкин заявил, что полный отказ Берлина от российского газа приведет к экономическому кризису в Германии. Тяпкин подчеркнул, что заявления немецких политиков о готовности отказаться от импорта энергоресурса подтверждают, что Германия беспрекословно следует русофобским установкам США.

Днем ранее Шольц назвал ошибкой в газовой сфере то, что страна не создала необходимую инфраструктуру для импорта газа. Он добавил, что Германия привержена своим экологическим целям, несмотря на использование «более грязных» источников энергии.

10 октября в Институте проблем энергетики заявили, что запасы газа в Европе могут закончиться уже в январе, если поставки из России прекратятся.