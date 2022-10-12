СМИ сообщили о звуках взрывов в Винницкой области

Звуки взрывов слышны в среду, 12 октября, в Винницкой области Украины, в регионе объявлена воздушная тревога. Об этом сообщает «Общественное» в своем Telegram-канале.

«В Винницкой области были слышны звуки взрывов. В городе и области объявлена воздушная тревога», — сказано в публикации.

Ранее в этот день по энергетической инфраструктуре Днепропетровской области был нанесен удар. В результате возник сильный пожар, зафиксированы разрушения.

О новых ударах по объектам инфраструктуры также сообщили в этот день и в Сумской области. По словам главы администрации Дмитрия Живицкого, зафиксировано два прилета. В Сумском и Шосткинском районах произошло аварийное отключение электроэнергии. В итоге без электроснабжения остались 247 потребителей.

Утром в среду стало известно об объявлении воздушной тревоги в Киеве и центральных регионах Украины. Затем появилась информация, что воздушная тревога объявлена в центре и на юге страны. По данным Общественного телевидения Украины, взрывы были слышны в Николаевской области и Запорожье.

Накануне воздушную тревогу объявляли по всей территории Украины. Взрывы произошли, в частности, в Киевской, Винницкой, Ровенской, Днепропетровской, Одесской, Николаевской, Львовской областях, а также Кривом Роге, Ивано-Франковске и Запорожье.

10 и 11 октября Вооруженные силы России (ВС РФ) нанесли несколько массированных ударов по инфраструктурным объектам на Украине. Как заявил 12 октября глава украинского минэнерго Герман Галущенко, из-за российских ударов в настоящий момент в стране парализовано около 30% энергетической инфраструктуры.

Российский лидер Владимир Путин на оперативном совещании с членами Совета безопасности 10 октября сказал, что решение об ударах — это ответ на теракты со стороны киевского режима.