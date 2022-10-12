Ушаков прокомментировал отказ Зеленского от переговоров фразой «никогда не говори никогда»

Помощник президента России Юрий Ушаков порекомендовал украинскому лидеру Владимиру Зеленскому, который отказался проводить переговоры с главой российского государства Владимиром Путиным, «никогда не говорить никогда».

«Всем известно высказывание Зеленского о том, что он не будет вести переговоры с Путиным. Я в этой связи помню известную фразу: «Никогда не говори никогда», — заявил Ушаков в беседе с журналистами в среду, 12 октября.

5 октября глава делегации России на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов заявил, что США и НАТО подстрекают Украину к отказу от переговоров и продолжению боевых действий. Таким образом, по словам дипломата, Запад ставит на кон европейскую безопасность.

За день до этого Киев официально отказался от переговоров с Москвой. Президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) страны о невозможности проведения переговоров с Путиным.

Это произошло после того, как 30 сентября во время своего обращения в Кремле по итогам референдумов на освобожденных территориях Путин призвал Киев немедленно прекратить боевые действия и вернуться за стол переговоров.

22 мая глава российской переговорной группы Владимир Мединский сообщил о прекращении диалога с украинской стороной по инициативе Киева. Последний на сегодняшний день очный раунд переговоров между РФ и Украиной прошел 29 марта в Турции. До этого представители сторон дважды встречались в Белоруссии.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой Путин объявил 24 февраля, продолжается. Решение о ее проведении принято из-за обострения ситуации в регионе на фоне обстрелов со стороны украинских военных.

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