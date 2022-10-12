Виртуальный концертный зал открыли в Ростове на базе библиотеки

В Ростове-на-Дону открыли новый виртуальный концертный зал. Его создали на базе Донской государственной публичной библиотеки (ДГПБ), сообщает региональное правительство.

Концертный зал оборудовали в известном кинозале библиотеки, где часто проходят встречи с писателями и поэтами, показ фильмов. Помещение оснастили высокопрофессиональной техникой, с помощью которой на экране будут транслировать концерты, как в записи, так и в прямом эфире. пишет RostovGazeta.

«Это масштабный Всероссийский проект, который заключается в том, что по всей стране создаются виртуальные концертные залы. Когда человек находится в зале, он ощущает себя как на живом концерте. Трансляции ведутся из различных филармоний нашей страны, но флагманом этого проекта является Московская филармония», — рассказала заведующая отделом искусств ДГПБ Александра Иванкова.

Концертный зал в Донской государственной публичной библиотеке стал седьмой подобной площадкой, созданной в Ростовской области. К открытию зала в зимнем саду библиотеки прошла выставка книг о Московской филармонии и мастерах, выступавших на ее сцене.