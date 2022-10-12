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Украинский посол в Казахстане покинет страну в ближайшее время

Посол РФ в Казахстане Бородавкин сообщил, что украинский посол Врублевский покинет Астану в ближайшее время
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Фото: Посольство Украины в Республике Казахстан
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Украинский посол в Казахстане Петр Врублевский имеет нежелательный статус и должен уехать из страны в ближайшее время. Об этом 12 октября журналистам сообщил посол РФ в стране Алексей Бородавкин.

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«Как заявил пресс-секретарь казахстанского МИДа, Врублевский имеет нежелательный статус у нас в стране, каких-либо встреч в МИДе и других ведомствах его не планируется. Фактически он стал нерукопожатным человеком», — рассказал он.

Бородавкин добавил, что в настоящий момент в Казахстане назначен временный поверенный Украины. Сейчас власти рассматривают новую кандидатуру на пост посла.

Посол РФ также сообщил, что Врублевский покинет Астану в ближайшее время.

4 октября официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Москва рассчитывает, что Казахстан примет меры «к скорейшей окончательной высылке этого одиозного националиста». Она добавила, что в МИД РФ был вызван посол Казахстана в России Ермек Кошербаев, которому было заявлено о категорической неприемлемости возвращения Врублевского в Астану.

В августе Врублевский дал интервью одному из казахских блогеров. В нем он сказал, что «чем больше русских будет убито сейчас, тем меньше их придется уничтожать следующему поколению». Комментируя это заявление, Захарова подчеркнула, что такие слова может сказать только посол террористического режима. В тот же день глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил дать юридическую оценку призыву дипломата.

На следующий день в министерстве иностранных дел Казахстана сообщили, что ведомство вызвало украинского посла, ему был выражен протест. Позже отмечалось, что Врублевский принес извинения за свои высказывания о русских и покинул Казахстан по требованию властей республики. По данным СМИ, в начале сентября он улетел в Варшаву, однако вскоре вернулся в республику.

Волна русофобии наблюдается в разных странах мира на фоне специальной военной операции по защите мирного населения Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. В середине февраля обстановка в ЛДНР обострилась после участившихся обстрелов со стороны вооруженных сил Украины (ВСУ).

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