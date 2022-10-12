Профицит бюджета РФ сократился

Профицит бюджета РФ по итогам 9 мес. сократился в 2,5 раза. В январе-августе Минфин оценил превышение доходов над расходами в 137 млрд руб. К сентябрю разница составила уже 54,7 млрд руб, сообщает телеканал «Известия». Доходы бюджета за 9 мес. составили 19 трлн 740 млрд руб. Расходы к сентябрю вышли на отметку 19 трлн 685 млрд руб.

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