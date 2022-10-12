Материал «Известий» получил премию «Энергия пера» в рамках Российской энергетической недели

12 октября 2022 года в рамках форума «Российская энергетическая неделя, заместитель председателя правительства России Александр Новак и пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков вручили награды победителям международного медийного конкурса «Энергия пера». Материал «Известий», написанный журналисткой Ириной Кезик, занял II место в номинации «Лучшая статья об энергетике в федеральной прессе».

Материал Ирины Кезик: Поток и потолок: почему в ЕС не хотят вводить лимит цен на российский газ

«Сегодня отраслевые новости интересуют все более широкий круг наших граждан. В этой связи особую значимость приобретает роль СМИ, которые в непрерывном режиме информируют о самых важных событиях и трендах отрасли широкий круг читателей и зрителей», — подчеркнул в обращении к победителям конкурса Александр Новак.

Конкурс проводился в нескольких номинациях

— «Лучшая статья об энергетике в федеральной прессе»;

— «Лучшая статья об энергетике в региональной прессе»;

— «Лучший статья об энергетике от информационного агентства»;

— «Лучший телеграм-канал, блог об энергетике»;

— «Лучший сюжет об энергетике на телевидении»;

— «Лучшая пресс-служба в энергетической отрасли»;

— «Лучший материал об энергетике из стран БРИКС и ШОС.

В общей сложности на конкурс «Энергия пера» было подано 143 заявки, которые были переданы на суд независимых экспертов. Лучшие вошли в шорт-лист, на основе которого жюри определило победителей. В состав жюри вошли: Олег Добродеев, генеральный директор Всероссийской государственной телевизионной и радиовещательной компании (ВГТРК); Сергей Михайлов, генеральный директор ТАСС; Владимир Желонкин, генеральный директор издательского дома «КоммерсантЪ»; Олег Ананьев, исполнительный директор агентства «Россия сегодня».