Еще один аварийный дом снесут в Нижнем Новгороде

В Сормовском районе Нижнего Новгорода снесут еще один дом, признанный аварийным. Об этом сообщает районная администрация.

Речь идет о деревянном двухэтажном строении № 2 по улице Беломорская, которое возвели в 1930 году. После признания дома аварийным жильцов всех 12 квартир расселили. Собственники получили компенсации, а нанимателям предоставили другое жилье.

Как уточняет ИА «НьюсНН», последние жильцы покинули помещения весной 2022 года. После этого здание отключили от всех коммуникаций.

Снос здания уже стартовал. После демонтажных работ подрядчик должен расчистить территорию и вывезти весь мусор с площадки.

Ранее 12 октября сообщалось, что управление капстроительства Мурманска проводит конкурс для определения подрядчика, который займется сносом многоэтажного дома на улице Горького. Начальная стоимость контракта составляет 3,5 млн рублей.