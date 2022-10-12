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Байден выронил шпаргалку во время интервью

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Фото: REUTERS/Jonathan Ernst
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Президент США Джо Байден 11 октября обронил бумагу с текстом во время интервью телеканалу CNN. Этот момент попал в объективы видеокамер.

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Журналист Джейк Таппер спросил Байдена, стоит ли американцам готовиться к тяжелым временам из-за рецессии.

Американский лидер в ответ подтвердил наличие проблем в экономике страны, но отметил, что Белый дом многое успел сделать для решения трудностей.

«Мы приняли столько законов, которые серьезно повлияют на ситуацию», — сказал глава Белого дома, после чего уронил лист бумаги на пол.

Корреспондент помог поднять ее, после чего интервью продолжилось.

В сентябре читатели британского издания Daily mail высмеяли поведение 79-летнего президента США и усомнились в его способности руководить страной после неловкого момента на конференции Глобального фонда в Нью-Йорке, когда он не смог сразу найти выход со сцены. Во время аплодисментов он не сразу смог принять решение, что делать дальше и куда идти.

В июне Байден на одном из мероприятий случайно перевернул и продемонстрировал публике карточку с подробными инструкциями поведения. Как следовало из инструкции, политику предписали «войти в зал Рузвельта» и поздороваться с участниками встречи, а после «занять свое место». Также Байдену рекомендовали ограничить время выступления «двумя минутами».

Тогда же экс-кандидат в президенты от Республиканской партии нейрохирург Бен Карсон поставил под сомнение умственную пригодность Байдена. Он выразил уверенность, что сильное, эффективное руководство необходимо не только для Белого дома, но и для всего мира.

Байден стал самым возрастным президентом в истории страны. При этом он намерен участвовать в выборах нового главы США в 2024 году и бороться со своим предшественником Дональдом Трампом.

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