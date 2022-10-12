Награждение победителей конкурса «Энергия пера» прошло на РЭН-2022

Заместитель председателя правительства России Александр Новак и пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков вручили награды победителям международного медийного конкурса «Энергия пера».

«Мировая энергетика переживает время трансформации, в том числе под влиянием геополитики. В этот период способность мыслить свободно, аналитически является не только одним из основополагающих факторов развития искусства журналистики, но и энергетической отрасли. Огромное значение сейчас приобретает независимый взгляд экспертов. Поэтому отраслевые новости интересуют все более широкий круг наших граждан. В этой связи особую значимость приобретает роль СМИ, которые в непрерывном режиме информируют о самых важных событиях и трендах отрасли широкий круг читателей и зрителей», — подчеркнул в обращении к победителям конкурса Александр Новак.

«Отрадно, что эта премия продолжает работать. Журналисты, аналитики, специалисты по работе со СМИ, пиарщики, которые так или иначе занимаются энергетикой — счастливые люди. Счастливые, потому что им постоянно приходится совершенствовать свой профессионализм, и счастливые потому, что им никогда не придется скучать и никогда не придется жаловаться на недостаток работы. Энергетика — это то, что нас развивает, энергетика — это то, что становится объектом надежд целых народов, энергетика — это то, что приводит в состояние отчаяния целые народы в случае ее отсутствия, энергетика — это то, что становится объектом для преступных умыслов террористов, как мы видели в случае с «Северным потоком». Наконец, энергетика — это то, с чем связано будущее всего человечества, в том числе нашей страны. Поздравляю всех, кто принял участие в конкурсе, и от всей души хочу пожелать не сбавлять обороты!» — отметил в своем вступительном слове Дмитрий Песков.

В общей сложности на конкурс «Энергия пера» было подано 143 заявки, которые были переданы на суд независимых экспертов. Лучшие вошли в шорт-лист, на основе которого жюри определило победителей. В состав жюри вошли: Олег Добродеев, генеральный директор Всероссийской государственной телевизионной и радиовещательной компании (ВГТРК); Сергей Михайлов, генеральный директор ТАСС; Владимир Желонкин, генеральный директор издательского дома «КоммерсантЪ»; Олег Ананьев, исполнительный директор агентства «Россия сегодня».

В целях объективного присуждения призов пресс-службы компаний-членов ассоциации «Глобальной энергии», а это: «Газпром», «Россети» и «Сургутнефтегаз» не участвовали в конкурсе.

Церемония награждения состоялась на полях форума «Российская энергетическая неделя – 2022» при участии Сергея Брилева, президента ассоциации «Глобальная энергия», которая выступила организатором конкурса, а также генерального директора компании «Газпром межрегионгаз» Сергея Густова.

Сергей Густов наградил победителей в специальной номинации «За активное участие в освещении вопросов социальной газификации, вовлеченность и высокий профессионализм».

«Сегодня премия «Энергия пера» собрала самых неравнодушных, самых увлеченных, самых высококлассных представителей отраслевых, общественно-политических и деловых СМИ. Создавать новости — большой труд и огромная ответственность. Я благодарю журналистов за проекты, из которых десятки тысяч россиян узнали о программе догазификации и стали ее участниками», — сказал Сергей Густов.

Победителями конкурса стали:

Гран-при «Медийное лицо ТЭК»

Александра Суворова, ведущая телеканала «Россия 24».

Номинация «Лучший сюжет об энергетике на телевидении»:

1. Владимир Архирейский, финансовый обозреватель «РБК Инвестиции»;

2. Остап Григорьянц, ведущий программ – корреспондент ГТРК «Кузбасс»;

3. Андрей Суханов, корреспондент НТВ.

Номинация «Лучший телеграм-канал, блог об энергетике»:

1. Александр Фролов, автор телеграм-канала «„Нефтегазовая игра“ с Александром Фроловым»;

2. Марат Баширов, редактор телеграм-канала «Политджойстик»;

3. Владимир Бобылев, главный редактор журнала «Нефть и Капитал» и одноименного телеграм-канала.

Номинация «Лучшая пресс-служба в энергетической отрасли»:

1. Виталий Матушкин, руководитель пресс-службы ПАО «Лукойл»;

2. Маргарита Нагога, директор департамента корпоративных коммуникаций ПАО «Русгидро»;

3. Юлия Ревацкая, начальник службы общественных коммуникаций ООО «Транснефть – Восток».

Номинация «Лучшая статья об энергетике в региональной прессе»:

1. Артем Коваленко, главный редактор журнала «Эксперт – Урал»;

2. Элеонора Вячеславовна Рылова, корреспондент интернет-газеты «Реальное время» (Республика Татарстан);

3. Оксана Васильевна Шуман, журналист газеты «АиФ – Югра» (Ханты-Мансийск).

Номинация «Лучший материал об энергетике от информационного агентства»:

1. Елена Карыгина (руководитель отдела «ТЭК – Индустрия» ТАСС), Алексей Большов (старший корреспондент ТАСС), Михаил Александрович Шаров (старший корреспондент ТАСС);

2. Татьяна Киселева, начальник отдела «ТЭК и химия» РИА «Новости» – МИА «Россия сегодня»;

3. Светлана Саватеева, корреспондент Interfax.

Номинация «Лучшая статья об энергетике в федеральной прессе»:

1. Александр Волобуев, редактор отдела «Индустрия» газеты «Ведомости»;

2. Ирина Кезик, журналист газеты «Известия», руководитель проекта Tekface, эксперт межотраслевого информационно-аналитического центра Союза нефтегазопромышленников России;

3. Анна Горшкова, главный редактор журнала «Энергетическая политика».

Номинация «Лучший материал об энергетике из стран БРИКС и ШОС»:

1. Ксения Комиссарова, главный редактор мультимедийной платформы TV BRICS;

2. Айдер Арипович, главный редактор журнала «Индустрия Евразии»;

3. Алена Суббота, Екатерина Вельц – корреспонденты мультимедийной платформы TV BRICS.

Специальная номинация от ООО «Газпром межрегионгаз».

Категория «Лучший телевизионный проект»:

1. Мария Вадимовна Новикова, корреспондент телекомпании «Общественное телевидение России»;

2. Александр Валерьевич Денисов, ведущий прямого эфира программы «ОТРажение» «Общественного телевидения России».

Категория «Лучший проект в печатных и электронных СМИ»:

1. Коллектив авторов «Комсомольской правды» за серию публикаций «Все, что вы хотели знать о газификации» и «Горячую линию о догазификации» для жителей всех регионов России.