Корреспондент телеканала «Известия» Денис Кулага 12 октября показал, что оставили после себя украинские военные и иностранные наемники, покидая окопы и опорные пункты в районе села Опытное под Донецком.

На кадры попали патроны, боеприпасы, несколько видов гранат и противогазы. Также корреспондент обнаружил один из бронежилетов, внутри которого был поролон.

8 октября Кулага рассказал, что союзные войска выбили украинских боевиков из их крупного опорного пункта на юго-востоке Артемовска в Донецкой Народной Республике.

В опорном пункте, который попал в объектив съемочной группы, остались вещи украинских военных. Стены здания исписаны нацистскими надписями и символикой.

В августе на бывшей базе вооруженных формирований Украины (ВФУ) в одном из укрепленных подвалов в Песках обнаружено оружие вермахта. Пулемет MG 42 был разработан в Германии в 1942 году и использовался в боях времен Второй мировой войны. Его называют «мясорубкой» или «пилой Гитлера».

Специальная операция по защите мирного населения Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения обстановки в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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