В городском лесничестве Липецка высадили 10 тыс. саженцев

Молодые деревья высадили в Липецком городском лесничестве в рамках всероссийской акции «Сохраним лес». Порядка 10 тыс. сеянцев посадили на двух участках общей площадью 2,1 га.

Липецкая область принимает участие в акции с 2019 года. За это время активисты посадили около 3 тыс. га молодых лесов. Это почти 15 млн саженцев, уточняет LipetskMedia.

Акция «Сохраним лес» завершится 21 октября высадкой деревьев в Добровском и Усманском районах. Также в мероприятиях примут участие Лебедянский, Елецкий, Хлевенский, Лев-Толстовский, Грязинский и Воловский районы.

В рамках осенней кампании по лесовосстановлению в Липецкой области планируют высадить около 18 тыс. деревьев.

«Результат этой работы окажет огромное влияние на состояние атмосферного воздуха и почвы, позитивно скажется на здоровье населения», — отметил губернатор Игорь Артамонов.

Ранее сообщалось, что программу по лесовосстановлению планируют разработать в Ставропольском крае.