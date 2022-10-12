Новак заявил об усилении мер безопасности на «Турецком потоке»

Меры безопасности на газопроводе «Турецкий поток» были усилены. Об этом 12 октября сообщил вице-премьер РФ Александр Новак.

«Там действительно усилены меры безопасности», — сказал он журналистам в кулуарах «Российской энергетической недели».

Ранее, 10 октября, президент России Владимир Путин сообщил, что Украина пыталась подорвать «Турецкий поток». Он отметил, что своими действиями Киев поставил себя на одну доску с международными террористическими формированиями.

После этого президент Сербии Александр Вучич заявил об усилении охраны своего участка «Турецкого потока» после предупреждения Путина о вероятной диверсии на газопроводе. Глава государства запросил дополнительную информацию у российской стороны и попросил, чтобы объект дополнительно защитили по всей длине.

До этого, 26 сентября, была обнаружена утечка газа на двух других российских экспортных газопроводах — «Северном потоке» и «Северном потоке – 2». Представитель сейсмоцентра Швеции Бьерн Лунд заявил, что в районе утечек в тот день были зарегистрированы два мощных подводных взрыва.

Позже, 10 октября, пресс-секретарь председателя правления ПАО «Газпром» Сергей Куприянов рассказал, что в 2015 году под «Северным потоком» был обнаружен натовский подводный уничтожитель мин «Морская лиса». Он лежал точно в пространстве между нитками газопровода в одной из них. В дальнейшем взрывное устройство извлекли шведские вооруженные силы. В НАТО заявили, что подводный уничтожитель мин военные якобы потеряли во время учений.

«Турецкий поток» — газопровод из России в Турцию через Черное море. «Газпром» поставляет газ по «Турецкому потоку» в Турцию и транзитом через турецкую территорию в страны Южной и Юго-Восточной Европы.