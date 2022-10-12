Реклама
Прямой эфир
Мир
Болгария остановила безвизовый въезд для россиян со служебными паспортами
Общество
В СК РФ заявили о десятках обысков по делу о теракте на Крымском мосту
Происшествия
Предотвращена попытка ВСУ высадиться в Запорожской области
Мир
В Кремле раскритиковали инициативу G7 по передаче активов России Украине
Мир
В МИД Венгрии предсказали продолжение энергокризиса до 2024 года
Мир
Британцев разозлили очередные требования Зеленского к G7
Общество
Путин передал дочери погибшей Ольги Качуры звезду Героя России
Мир
Украинские СМИ сообщили о воздушной тревоге в центре и на юге Украины
Мир
В Вашингтоне обстреляли служебный автомобиль посольства Азербайджана
Общество
Гросси сообщил о восстановлении внешнего электроснабжения ЗАЭС
Мир
Исследование показало сокращение доходов за год у трети жителей Австрии
Экономика
Новак заявил о подготовке России к эмбарго Евросоюза на поставки нефти

Хуснуллин назвал число занятых в восстановлении Крымского моста специалистов

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Полегенько
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В работе по восстановлению Крымского моста задействованы 250 человек и 30 единиц техники. Об этом заместитель председателя правительства РФ Марат Хуснуллин написал в своем Telegram-канале в среду, 12 октября.

Стальной аргумент: как идут восстановительные работы на Крымском мосту
Спустя сутки после ЧП железнодорожное и автомобильное сообщение работают, но с задержками

«Продолжаем работу на Крымском мосту. Сегодня погода нам помогает. Вчера плавучие краны не смогли подойти к месту работ из-за штормового предупреждения. Сегодня один уже подошел к мосту, второй ожидаем в течение дня», — написал вице-премьер.

Ранее в работе были задействованы 150 человек, передает агентство городских новостей «Москва». Работы по восстановлению моста ведутся круглосуточно.

10 октября Хуснуллин заявил, что, по предварительным данным, повреждения опор моста будут устранены к концу недели, передает RT.

8 октября на автомобильной части Крымского моста со стороны Таманского полуострова произошел подрыв грузовика. Он повлек за собой возгорание семи топливных цистерн ж/д состава. По предварительным данным Следственного комитета России, в результате произошедшего погибли три человека. Возбуждено уголовное дело по статье «Терроризм».

Глава СК РФ Александр Бастрыкин рассказал, что теракт подготовили украинские спецслужбы, им содействовали как россияне, так и иностранцы.

В свою очередь президент России Владимир Путин заявил, что теракт на Крымском мосту был направлен против критически важной гражданской инфраструктуры России.

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022