Хуснуллин назвал число занятых в восстановлении Крымского моста специалистов

В работе по восстановлению Крымского моста задействованы 250 человек и 30 единиц техники. Об этом заместитель председателя правительства РФ Марат Хуснуллин написал в своем Telegram-канале в среду, 12 октября.

«Продолжаем работу на Крымском мосту. Сегодня погода нам помогает. Вчера плавучие краны не смогли подойти к месту работ из-за штормового предупреждения. Сегодня один уже подошел к мосту, второй ожидаем в течение дня», — написал вице-премьер.

Ранее в работе были задействованы 150 человек, передает агентство городских новостей «Москва». Работы по восстановлению моста ведутся круглосуточно.

10 октября Хуснуллин заявил, что, по предварительным данным, повреждения опор моста будут устранены к концу недели, передает RT.

8 октября на автомобильной части Крымского моста со стороны Таманского полуострова произошел подрыв грузовика. Он повлек за собой возгорание семи топливных цистерн ж/д состава. По предварительным данным Следственного комитета России, в результате произошедшего погибли три человека. Возбуждено уголовное дело по статье «Терроризм».

Глава СК РФ Александр Бастрыкин рассказал, что теракт подготовили украинские спецслужбы, им содействовали как россияне, так и иностранцы.

В свою очередь президент России Владимир Путин заявил, что теракт на Крымском мосту был направлен против критически важной гражданской инфраструктуры России.