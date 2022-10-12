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Аварийный многоквартирный дом снесут в Мурманске за 3,5 млн рублей

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Управление капитального строительства Мурманска проводит конкурс для определения подрядчика, который займется сносом многоэтажного дома на улице Горького. Начальная стоимость контракта составляет 3,5 млн рублей.

Речь идет о доме № 8. Деревянное двухэтажное здание в Первомайском округе было построено в 1948 году. Дом признали аварийным в 2017 году. Общая площадь помещений составляет почти 600 кв. м, а жилая площадь — 466 кв. м.

Финансирование будет вестись из городского бюджета, пишет ИА «Би-порт». Снести дом необходимо в течение 28 дней после заключения договора.

10 октября сообщалось о сносе четырех аварийных домов в городе Хотьково Сергиево-Посадского городского округа. Здания на улице Ломоносова были построены в 50-е и 60-е годы XX века. Жильцам предоставили новые квартиры по программе расселения.

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