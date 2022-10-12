Аварийный многоквартирный дом снесут в Мурманске за 3,5 млн рублей

Управление капитального строительства Мурманска проводит конкурс для определения подрядчика, который займется сносом многоэтажного дома на улице Горького. Начальная стоимость контракта составляет 3,5 млн рублей.

Речь идет о доме № 8. Деревянное двухэтажное здание в Первомайском округе было построено в 1948 году. Дом признали аварийным в 2017 году. Общая площадь помещений составляет почти 600 кв. м, а жилая площадь — 466 кв. м.

Финансирование будет вестись из городского бюджета, пишет ИА «Би-порт». Снести дом необходимо в течение 28 дней после заключения договора.

10 октября сообщалось о сносе четырех аварийных домов в городе Хотьково Сергиево-Посадского городского округа. Здания на улице Ломоносова были построены в 50-е и 60-е годы XX века. Жильцам предоставили новые квартиры по программе расселения.