Путин передал дочери погибшей Ольги Качуры звезду Героя России

Президент РФ Владимир Путин передал дочери Ольги Качуры Елене звезду Героя, присвоенную ее матери посмертно за мужество и героизм. Встреча состоялась в среду, 12 октября, в Москве.

Президент 4 августа присвоил Качуре звание Героя России посмертно.

Глава ДНР Денис Пушилин также посмертно присвоил ей звание Героя Донецкой Народной Республики.

Ольга Качура с позывным Корса стояла у истоков Народной милиции ДНР. В апреле 2014 года она возглавила реактивное артиллерийское подразделение в ДНР, в котором состояли 140 военных, в том числе мобилизованные срочники.

3 августа автомобиль с ней попал под артиллерийский обстрел на трассе Горловка - Ясиноватая. Качура и еще один человек погибли.

Продолжается специальная военная операция по защите мирного населения Донбасса, о начале которой Путин объявил 24 февраля.

В середине февраля на территории ЛДНР ухудшилась обстановка из-за обстрелов со стороны военнослужащих Украины. В связи с этим власти Донецкой и Луганской народных республик обратились за помощью к Москве и организовали эвакуацию мирного населения.

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