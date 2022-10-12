Песков заявил об отсутствии новой волны частичной мобилизации

В России нет новой волны мобилизации. Об этом в среду, 12 октября, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Ранее вице-губернатор вице-губернатор Курской области Алексей Смирнов заявил, что регион выполнил первое задание по мобилизации и получил второе. Позднее о «новом мобилизационном задании» сообщила Ростовская область.

«Никакой новой волны нет, здесь нужно у каждого конкретного губернатора уточнять, что они имеют в виду», — сказал Песков журналистам.

Он добавил, что определенные ошибки и недостатки в работе мобилизационной системы в России есть и их заметили все, не только специалисты. По словам Пескова, недостатки в работе системы мобилизации устраняются по ее ходу. Кроме того, пресс-секретарь президента напомнил о словах главы государства о том, что «если бы не было объявлено о частичной мобилизации, то власти страны не узнали бы о проблемах в системе».

До этого, 10 октября, зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев отмечал, что мобилизация в России проходит не без случаев «стандартного раздолбайства», так как она не объявлялась в стране 80 лет.

В тот же день президент России Владимир Путин во время видеозвонка с губернаторами сказал, что все принятые решения, которые касаются частичной мобилизации, включая социальные гарантии и выплаты военнослужащим, должны строго исполняться.

Частичная мобилизация в России была объявлена 21 сентября. Российский лидер подчеркнул, что решение принято для защиты суверенитета страны, ее территориальной целостности и обеспечения безопасности граждан. В ее рамках планируется призвать 300 тыс. человек.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине. Решение о ее проведении принято 24 февраля на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов украинских войск.

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