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Власти Бранденбурга спрогнозировали срок устранения утечки на «Дружбе»

Власти земли Бранденбург: устранение утечки на нефтепроводе «Дружба» может занять до 10 дней
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Фото: REUTERS/Kacper Pempel
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На устранение утечки на нефтепроводе «Дружба» может уйти до 10 дней. Об этом 12 октября заявил министр экономики земли Бранденбург (ФРГ) Йорг Штайнбах.

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Он отметил, что, несмотря на данные об утечке, поставки продолжаются. Однако теперь, по словам чиновника, остается выяснить обстоятельства ЧП.

«Прогнозы на данный момент предполагают, что это может занять от двух до трех дней или даже до 10 дней. В настоящее время поставки не находятся под угрозой», — добавил Штайнбах.

Ранее заместитель генерального директора Института национальной энергетики Александр Фролов отметил, что если утечка на нефтепроводе «Дружба» небольшая, то устранить ее можно будет в течение нескольких дней.

Утром 12 октября на одной из двух ниток нефтепровода «Дружба» зафиксирована утечка на территории Польши — примерно в 70 км от Плоцка. Данный маршрут является основным в рамках поставок нефти в ФРГ.

Уполномоченный правительства Польши по вопросам стратегической энергетической инфраструктуры Матеуш Бергер заявил агентству Reuters, что утечка на нефтепроводе, предположительно, произошла из-за «случайного повреждения».

По предварительным данным, как заявили «Известиям» в Федеральном сетевом агентстве ФРГ, утечка на нефтепроводе не является саботажем.

Нефтепроводная магистраль «Дружба» построена в 1964 году. Он идет из России в Белоруссию, где делится на две ветки. Нефтепровод проходит также через Украину, Польшу, Чехию, Словакию, Германию, Венгрию, Латвию и Литву.

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