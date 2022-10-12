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«Газпром» приступил к проектированию «Силы Сибири - 2»

Председатель правления «Газпрома» Миллер: компания приступила к проектированию «Силы Сибири - 2»
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Фото: РИА Новости/Павел Львов
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Российская компания «Газпром» приступила к проектированию газопровода «Сила Сибири - 2», а также магистрали «Союз - Восток» через Монголию в Китай. Об этом в среду, 12 октября, заявил председатель правления компании Алексей Миллер.

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«Азиатский и, в частности, китайский рынок является самыми динамичными рынками в мире <...> это всё учитывается [«Газпромом»], у нас есть подготовленность, ресурсные базы как в Восточной Сибири, так и, хочу подчеркнуть, и в Западной Сибири, и мы оперативно можем нарастить объемы поставок на азиатские рынки в самые короткие сроки», — сказал он.

Кроме того, Миллер напомнил, что «Газпром» не первый год реализует восточную газовую программу. «В это историческое время ставим рекорды суточных поставок газа в Китай, сверх тех контртактных норм, которые у нас есть», — подчеркнул он.

Также «Газпром» начал строить перемычку между восточной и западной частями ГТС страны.

30 сентября заместитель директора Международного института энергетической политики и дипломатии МГИМО Игбал Гулиев так же предположил, что РФ может в будущем увеличить поставки в Китай. Он уточнил, что российская сторона рассчитывает, что объем поставок по «Силе Сибири» в 2022 году будет 20 млрд куб. м.

В тот же день «Газпром» сообщила, что поставки газа в Китай по газопроводу «Сила Сибири» возобновились после завершения плановых работ. Транспортировка была приостановлена 22 сентября.

Газопровод «Сила Сибири» транспортирует газ с Чаяндинского месторождения потребителям на Дальнем Востоке и в Китае. Был запущен в начале декабря 2019 года. Его трасса проходит по территориям трех российских субъектов: Иркутской области, Якутии и Амурской области. Протяженность составляет около 3000 км.

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