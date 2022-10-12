Похолодание до 0 градусов прогнозируют в Рязанской области

Синоптики прогнозируют понижение температуры на территории Рязанской области. В регионе ожидается похолодание до 0 градусов.

Согласно прогнозу, заморозки вероятны в ночь на 13 октября. При этом днем температура воздуха повысится до +12 градусов. Об этом сообщает 62INFO.ru.

Скорость ветра вырастет до 9 м/с. Осадки не ожидаются.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд спрогнозировал потепление в Московской области с 17 октября. Повышение температуры будет обусловлено приходом антициклона.