Похолодание до 0 градусов прогнозируют в Рязанской области
Синоптики прогнозируют понижение температуры на территории Рязанской области. В регионе ожидается похолодание до 0 градусов.
Согласно прогнозу, заморозки вероятны в ночь на 13 октября. При этом днем температура воздуха повысится до +12 градусов. Об этом сообщает 62INFO.ru.
Скорость ветра вырастет до 9 м/с. Осадки не ожидаются.
Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд спрогнозировал потепление в Московской области с 17 октября. Повышение температуры будет обусловлено приходом антициклона.