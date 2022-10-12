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Гросси сообщил о восстановлении внешнего электроснабжения ЗАЭС

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Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/Dmytro Smolyenko
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Внешнее электроснабжение Запорожской АЭС восстановлено после непродолжительного перерыва. Об этом в среду, 12 октября, заявил глава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси.

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«Наша команда на месте сообщила мне, что внешнее электроснабжение Запорожской АЭС восстановлено. Оператор ЗАЭС говорит, что сегодняшнее утреннее отключение было вызвано обстрелом удаленной подстанции, подчеркивая, насколько опасна ситуация», — написал он на своей странице в Twitter.

При этом Гросси отметил необходимость создания зоны безопасности вокруг ЗАЭС.

Ранее в этот день врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий заявил, что зону безопасности вокруг ЗАЭС нельзя создать, пока линия фронта не будет отодвинута хотя бы на 100 км. Он подчеркнул, что украинские диверсионные группы пытаются проникать на территорию Запорожской области, но попытки пресекаются. Кроме того, вокруг территории станции фиксируется более 30 прилетов, обстрелы ведутся не по самой ЗАЭС.

11 октября президент России Владимир Путин заявил главе Гросси о готовности Москвы обсуждать все вопросы, связанные с Запорожской атомной электростанцией. Также российский лидер констатировал излишнюю политизацию атомной деятельности и призвал к снижению подобной риторики.

5 октября Путин поручил передать ЗАЭС под российское управление, а 8 октября правительство России распорядилось создать ФГУП «Запорожская АЭС».

С сначала сентября на электростанции находятся сотрудники МАГАТЭ. Они прибыли туда с миссией после обстрелов территории ЗАЭС украинскими войсками.

Запорожская АЭС — самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе. Она была взята под охрану российских сил в рамках спецоперации в Донбассе.

В настоящее время ЗАЭС находится в рабочем состоянии и может генерировать энергию. Начались регламентные работы по вводу в эксплуатацию ряда энергоблоков.

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