Новую дорогу построят в Казани за 7 млн рублей

Новый второстепенный проезд построят в Советском районе Казани. На эти цели из республиканского бюджета направят больше 7 млн рублей.

Согласно документам, длина проезда составит 155 м. Ожидается, что скорость движения на участке составит 30 км/ч. Дорога начнется на перекрестке улиц Заря и 8 марта. Конец проезда — проектируемая парковка для кратковременной стоянки легковых автомобилей. Об этом сообщает InKazan.ru.

За счет строительство планируется обеспечение удобной транспортной и пешеходной связи.

В конце сентября сообщалось о планах по полному демонтажу моста через озеро Нижний Кабан в Казани. Переправа пришла в аварийное состояние. На ее месте построят новый мост с более широкой проезжей частью.