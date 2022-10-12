Новак рассказал о ситуации с неисправностью на нефтепроводе «Дружба»

Вице-премьер РФ Александр Новак сообщил о возможном устранении неисправности, обнаруженной ранее на трубопроводе «Дружба». Об этом он сказал, выступая на «Российской энергетической неделе» в среду, 12 октября.

«На трубопроводе «Дружба» была техническая неисправность, она вроде уже устранена», — заявил Новак.

Ранее в среду оператор польского участка крупнейшего экспортного нефтепровода России «Дружба» выявил утечку на одной из двух его ниток. Причиной назвали разгерметизацию. Утечка произошла на магистрали, по которой нефть поступает в Германию. На месте происшествия ведутся ремонтные работы. Утечка произошла из трубы диаметром 80 см при давлении 30 атмосфер.

В этот же день заместитель генерального директора Института национальной энергетики Александр Фролов оценил сроки восстановления нефтепровода «Дружба» после утечки. Специалист рассказал, что если утечка небольшая, то устранить ее можно будет в течение нескольких дней. По его словам, у Германии имеются альтернативы, однако они приведут к сокращению объемов переработки нефти.

«Дружба» является крупнейшей в мире системой магистральных нефтепроводов. Его построило в 1960 году предприятие СССР «Ленгазспецстрой». Он тянется по России, а затем разветвляется на два участка. Северный идет по территории Белоруссии, Польши, Германии, Латвии и Литвы, южный — по территории Украины, Чехии, Словакии, Венгрии и Хорватии.