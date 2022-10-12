Путин заявил о возможности переместить транзит с «Северных потоков», создав хаб в Турции

Президент России Владимир Путин 12 октября заявил о возможности переориентировать транзит газа «Северных потоков» в регион Черного моря и Турцию.

«Утраченный объем транзита по «Северным потокам», по дну Балтийского моря, мы могли бы переместить и в регион Черного моря и сделать таким образом основными маршрутами поставки нашего топлива <...> в Европу через Турцию, создав в Турции крупнейший газовый хаб для Европы», — сказал он на форуме «Российская энергетическая неделя».

Он отметил, что данную идею можно было бы реализовать при желании европейских партнеров.

По словам главы государства, у такого варианта есть и экономическая целесообразность. Кроме того, на этом маршруте значительно выше уровень безопасности, пишет «Газета.Ru».

Министр энергетики и природных ресурсов Турции Фатих Донмез отметил, что предложение Путина стоит всесторонне обсудить и напомнил, что Россия неоднократно успешно реализовывала подобные инфраструктурные проекты.

Глава «Газпрома» Алексей Миллер также подчеркнул, что создать новую инфраструктуру в Черном море вместо восстановления «Северных потоков» будет быстрее.

Утечка газа была обнаружена 26 сентября сразу на двух российских экспортных газопроводах — «Северном потоке» и «Северном потоке – 2». Представитель сейсмоцентра Швеции Бьерн Лунд заявил, что в районе утечек на трубопроводах в тот день были зарегистрированы два мощных подводных взрыва.

На этом фоне 10 октября пресс-секретарь председателя правления «Газпрома» Сергей Куприянов вспомнил в разговоре с «Известиями» о взрывателе НАТО, обнаруженном под газопроводом «Северный поток» в 2015 году.

Тогда взрывное устройство извлекли шведские вооруженные силы. В Североатлантическом альянсе заявили, что подводный уничтожитель мин военные якобы потеряли во время учений.