Путин заявил о возможности переместить транзит с «Северных потоков», создав хаб в Турции
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- Путин заявил о возможности переместить транзит с «Северных потоков», создав хаб в Турции
Президент России Владимир Путин 12 октября заявил о возможности переориентировать транзит газа «Северных потоков» в регион Черного моря и Турцию.
«Утраченный объем транзита по «Северным потокам», по дну Балтийского моря, мы могли бы переместить и в регион Черного моря и сделать таким образом основными маршрутами поставки нашего топлива <...> в Европу через Турцию, создав в Турции крупнейший газовый хаб для Европы», — сказал он на форуме «Российская энергетическая неделя».
Он отметил, что данную идею можно было бы реализовать при желании европейских партнеров.
По словам главы государства, у такого варианта есть и экономическая целесообразность. Кроме того, на этом маршруте значительно выше уровень безопасности, пишет «Газета.Ru».
Министр энергетики и природных ресурсов Турции Фатих Донмез отметил, что предложение Путина стоит всесторонне обсудить и напомнил, что Россия неоднократно успешно реализовывала подобные инфраструктурные проекты.
Глава «Газпрома» Алексей Миллер также подчеркнул, что создать новую инфраструктуру в Черном море вместо восстановления «Северных потоков» будет быстрее.
Утечка газа была обнаружена 26 сентября сразу на двух российских экспортных газопроводах — «Северном потоке» и «Северном потоке – 2». Представитель сейсмоцентра Швеции Бьерн Лунд заявил, что в районе утечек на трубопроводах в тот день были зарегистрированы два мощных подводных взрыва.
На этом фоне 10 октября пресс-секретарь председателя правления «Газпрома» Сергей Куприянов вспомнил в разговоре с «Известиями» о взрывателе НАТО, обнаруженном под газопроводом «Северный поток» в 2015 году.
Тогда взрывное устройство извлекли шведские вооруженные силы. В Североатлантическом альянсе заявили, что подводный уничтожитель мин военные якобы потеряли во время учений.