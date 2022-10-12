Жительница Оренбурга ожидает суда за убийство сожителя

В Оренбурге завершено расследование уголовного дела об убийстве 33-летнего горожанина. Обвинение предъявлено сожительнице убитого, сообщает СУ СКР по региону.

Убийство произошло 28 августа 2022 года в одном из домов по Новому переулку в Оренбурге. Установлено, что 31-летняя женщина поссорилась со своим 33-летним сожителем и в ходе конфликта нанесла ему ножевое ранение. Мужчина скончался на месте.

Расследование уголовного дела по ч. 1 ст. 105 УК РФ «Убийство» завершено, пишет 56orb.ru. Материалы направлены прокурору для утверждения обвинительного заключения, после чего будут переданы на рассмотрение в суд.

В начале октября сообщалось, что в Оренбурге завершено расследование уголовного дела об убийстве таксиста девятилетней давности. В марте 2013 года примерно в 250 м от базы отдыха «Усадьба на Микутке» преступник напал на таксиста и со спины ударил его ножом в шею, после чего отогнал машину к очистным сооружениям и там поджег.