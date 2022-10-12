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Захарова указала на признание Борреля в обмане НАТО России

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Фото: РИА Новости/Алексей Витвицкий
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Официальный представитель МИД России Мария Захарова указала на то, что глава европейской дипломатии Жозеп Боррель признался в том, что Североатлантический альянс обманул Москву. Об этом она написала в своем Telegram-канале 12 октября.

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В доказательство своих слов она процитировала заявление Борреля, в котором он фактически согласился с обвинениями НАТО в невыполнении своих обещаний.

«Некоторые люди обвиняют НАТО в не выполнении обещаний. Это возможно. Это история», — привела Захарова слова главы Евродипломатии.

Этим высказыванием, по ее мнению, Боррель подтвердил обман альянсом России.

«Ну вот и всё. Историческое признание прозвучало. Запад открыто заявил о своем предательстве и обмане. Цинично натовцы подвели черту, которая зафиксировала давно образовавшийся водораздел, разделяющий их от порядочных людей», — написала официальный представитель МИД.

Накануне, 11 октября, Боррель заявил, что Североатлантический альянс не смог выполнить некоторые из обещаний, данных России. Выступая в Фонде Карла Антверпенского в Мадриде, он сказал, что нарушения со стороны НАТО «возможны». Тем не менее, подчеркнул Боррель, такие доводы не являются достаточным основанием для развертывания Москвой спецоперации на Украине и в Донбассе. Боррель не решился предполагать, как долго будет сохраняться единство союзников в вопросе санкций против РФ, однако добавил, что прочность трансатлантического сотрудничества Европы и США уже превзошла ожидания.

Ранее, 21 сентября генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что страны Североатлантического альянса намерены усилить давление на Российскую Федерацию. В то же время он указал, что НАТО не стремится к противостоянию с Россией и не будет прибегать к безрассудной ядерной риторике.

В августе сенатор Совета Федерации Ольга Ковитиди заявила «Известиям», что НАТО является реальной угрозой для России, и количество военных баз, находящихся по периметру Российской Федерации, свидетельствует об этом.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, о начале которой президент Владимир Путин объявил 24 февраля. Перед этим ситуация в регионе значительно обострилась из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в РФ, а также обратились за помощью к Москве.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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