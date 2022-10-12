Обновление Демидовской поликлиники в Нижнем Тагиле стартует в октябре

В Нижнем Тагиле в середине октября начнется ремонт Демидовской поликлиники, здание которой возвели в первой половине XIX века. Об этом сообщает ТагилСити.ру.

Работы выполнит компания «Инвестпром» из Екатеринбурга. Стоимость контракта с ней составила 89,5 млн рублей.

Согласно проекту, в здании заменят кровлю, водостоки, окна, все инженерные коммуникации, отремонтируют кабинеты и усилят перекрытия на втором этаже, восстановят бетонную отмостку, смонтируют системы видеонаблюдения и пожарной сигнализации.

Также в проекте присутствуют реставрационные работы. Специалисты должны воссоздать на фасаде элементы карнизов, лепнины и облицовки. Также будут восстановлены историческое панно и фамильный герб Демидовых.

Как объяснили ТагилСити.ру в пресс-службе больницы, сотрудники поликлиники сейчас занимаются переездом в другие помещения. Строители уже начали осмотр здания.

Демидовская поликлиника расположена в двухэтажном каменном здании с четырьмя флигелями в стиле ампир. В 1825 году его построил Николай Демидов. Объект является памятником архитектуры.