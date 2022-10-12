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Группа «Россети» подписала соглашение о сотрудничестве с АСИ

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Фото: ПАО «Россети»
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Генеральный директор ПАО «Россети» Андрей Рюмин и глава Агентства стратегических инициатив (АСИ) Светлана Чупшева в рамках Российской энергетической недели подписали соглашение о сотрудничестве.

Документ предусматривает участие компании в повышении качества анализа для формирования Национального рейтинга инвестиционного климата в субъектах РФ, учитывающего эффективность процедур подключения к объектам инфраструктуры.

Группа «Россети» представит свои предложения и займется осуществлением пилотных проектов по тестированию новой методологии при составлении рейтинга. АСИ обеспечит предоставление его результатов с расшифровкой показателей, характеризующих процедуры присоединения к электросетям, по каждому региону. Кроме того, стороны договорились об информационной поддержке.

«Национальный рейтинг позволяет получить комплексную оценку результативности мер поддержки бизнеса и выявить лучшие практики. Группа "Россети" уделяет особое внимание повышению эффективности процедур по подключению электроэнергии, в том числе с помощью развития новых электронных сервисов. Сотрудничество с АСИ открывает дополнительные возможности для повышения качества нашей работы», — отметил Андрей Рюмин.

«Мы формируем Национальный инвестиционный рейтинг уже девять лет. За это время средний срок подключения к электросетям сократился почти в 2,5 раза. Это хороший результат, но резерв для улучшения показателей еще остается. Считаем, что в этой работе необходима полноценная вовлеченность дочерних компаний ПАО "Россети", которые, в свою очередь, получат независимую обратную связь от предпринимателей о предоставляемых услугах», — подчеркнула Светлана Чупшева.

Национальный рейтинг состояния инвестиционного климата в российских регионах — проект АСИ и ведущих деловых ассоциаций, который оценивает усилия региональных властей по созданию благоприятных условий ведения бизнеса и выявляет лучшие практики. В 2022 году рейтинг опирается сразу на 67 показателей: 15 статистических и 52 опросных. Итоговая оценка формируется по четырем направлениям: регуляторная среда, институты для бизнеса, инфраструктура и ресурсы, а также поддержка малого и среднего предпринимательства.

Каждое направление может получить максимум 100 баллов; максимальная оценка региона — до 400 баллов. По традиции, результаты исследования представляют публично в рамках Петербургского международного экономического форума.

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