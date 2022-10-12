Схрон боеприпасов обнаружили в квартире на юге Москвы

Полицейские изъяли более 1 тыс. боеприпасов из квартиры мужчины на юге Москвы. Об этом сообщает пресс-служба столичного управления МВД в среду, 12 октября.

В квартире на Домодедовской улице найдено свыше 700 патронов, запалы от гранат, дымовые гранаты, зажигалки для дымовых гранат, подчеркивает «Газета.Ru».

В связи с этим возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 222 УК РФ «Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств».

Как уточняют эксперты, патроны являются винтовочными и малоимпульсивными различных калибров, они предназначены для нарезного и боевого огнестрельного оружия.

Сейчас подозреваемый находится под домашним арестом.

В мае жители Липецкой области нашли боеприпасы времен Великой Отечественной войны — ручные гранаты РПГ-40, РГД-33 и РГ-Ф1, 30 патронов к пулемету Дегтярева. Все опасные предметы были уничтожены спасателями.