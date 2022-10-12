Реклама
Прямой эфир
Мир
Германия не сочла саботажем утечку на нефтепроводе «Дружба» в Польше
Мир
Путин заявил о «рекламе» украинскими террористами своей деятельности в интернете
Происшествия
Предотвращена попытка ВСУ высадиться в Запорожской области
Мир
В Кремле раскритиковали инициативу G7 по передаче активов России Украине
Общество
Путин назвал обстрелы ЗАЭС актом атомного терроризма
Мир
Британцев разозлили очередные требования Зеленского к G7
Политика
Путин заявил, что Западу не нужно отказываться от сотрудничества с РФ
Мир
Украинские СМИ сообщили о воздушной тревоге в центре и на юге Украины
Мир
В Вашингтоне обстреляли служебный автомобиль посольства Азербайджана
Экономика
ЦБ предупредил о замедлении выдачи ипотеки
Мир
Финляндия заявила о готовности НАТО «вступиться» за страну
Авто
В Москве сократилось количество ДТП с участием мототранспорта на 15,8%
Сюжет:

Карта спецоперации на Украине 12 октября

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Рамм
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Специальная военная операция по защите мирного населения Донбасса проводится Россией с 24 февраля. Отследить ход продвижения совместных войск России, Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), а также посмотреть карту военных действий на 12 октября можно в материале «Известий».

Как сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков, на Купянском направлении основные усилия ВСУ в течение суток были сосредоточены на взятии населённого пункта Кисловка, которая была атакована силами трех украинских ротных тактических групп и иностранных наемников одновременно с трех направлений.

Противнику удалось вклиниться в оборону и выйти к западной окраине населенного пункта. Но активными действиями российских войск и сосредоточенным огнем российской артиллерии украинские подразделения были выбиты с окраин Кисловки, рассеяны и отброшены на исходные позиции. Положение российских подразделений по переднему краю полностью восстановлено.

На Краснолиманском направлении пресечены очередные безуспешные попытки противника форсировать реку Жеребец. Уничтожено три боевые машины пехоты, два бронированных автомобиля и около 60-ти украинских военнослужащих.

На Запорожском направлении в районе населенного пункта Новодаровка российскими подразделениями отражена попытка атаки ВСУ силами до взвода при поддержке бронетехники. Уничтожено семь украинских военнослужащих и бронеавтомобиль.

На Андреевском направлении российскими войсками нанесено огневое поражение выдвигавшимся подразделениям ВСУ для атаки. Уничтожено два танка, три бронеавтомобиля, пять пикапов и более 90 украинских военнослужащих.

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022