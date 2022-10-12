Директор предприятия перечислил мошенникам 2,5 млн рублей в Татарстане

Полиция возбудила уголовное дело по факту дистанционного мошенничества, в результате которого пострадал житель Набережных Челнах. 51-летний мужчина перечислил злоумышленникам 2,5 млн рублей.

По словам потерпевшего, вечером 7 октября ему поступил звонок от незнакомца, который представился сотрудником банка. Он заявил, что кто-то якобы пытается украсть средства со счетов челнинца. Мужчина согласился выполнить инструкции, чтобы «защитить» сбережения. Об этом сообщает ИА «Татар-информ».

Злоумышленники поддерживали контакт с пострадавшим в течение двух дней. Сначала челнинец перевел на «безопасный» счет 500 тыс. рублей. Затем мужчина оформил кредит на 2 млн рублей.

Когда мошенники предложили потерпевшему оформить еще один кредит, он обратился в полицию. Уголовное дело возбуждено по статье «Мошенничество».

Днем ранее сообщалось о возбуждении уголовного дела по факту мошенничества в отношении жителя Амурской области. Мужчине поступил звонок через мессенджер, собеседница представилась сотрудницей банка и сообщила о заявке на кредит от имени потерпевшего. Мужчина перевел злоумышленникам свыше 2,3 млн рублей.