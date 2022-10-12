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Политолог заявил о цели США разжечь конфликт на Украине силами G7

Политолог Гуреев назвал целью США разжечь конфликт на Украине силами G7
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Фото: Global Look Press/Angelika Warmuth
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США стремятся разжечь конфликт на Украине, используя страны «большой семерки». Такое мнение высказал аналитик Центра экспертного сопровождения политических процессов Данила Гуреев в среду, 12 октября.

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«США прощупывают новые способы усугубить конфликт на Украине и все более его разжечь. Фактически США и союзники не могут напрямую конфликтовать с Россией через НАТО. Но они собираются это сделать через G7», — отметил эксперт в беседе с телеканалом «360».

Гуреев напомнил, что G7 — это объединение семи ведущих экономически развитых стран, в которое входят Великобритания, Германия, Италия, Канада, США, Франция и Япония.

«Это либо страны — члены НАТО, либо вассалы США. Среди наблюдателей G7 нет ни Китая, ни Ирана, ни Индии, ни России. Мы понимаем, что «группа семи» — это подструктура НАТО, которая должна направлять наблюдателей в зону боевых действий. Кто в этом контексте будут наблюдатели? Это не миротворцы, а солдаты, которых США направит в зону боевых действий», — резюмировал аналитик.

Ранее в этот день официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил о крайне негативной реакции Москвы на инициативу стран G7 восстановить Украину за счет российских активов, передает НСН. По его словам, это не просто противоречит нормам международного права, а является просто международным бандитизмом, сообщается на сайте kp.ru.

11 октября стало известно, что лидеры стран G7 намерены помочь Украине в подготовке к зиме. Уточнялось, что «большая семерка» продолжит оказывать военную и гуманитарную помощь Украине.

Кроме того, в заявлении по итогам прошедшего в этот день экстренного саммита «большой семерки», сообщалось, что страны планируют изучить способы использования активов России в восстановлении Украины.

11 октября китайские эксперты отметили, что Вашингтон наслаждается эскалацией ситуации вокруг Украины, поскольку США намерены извлечь максимум выгод из российско-украинского конфликта. В статье уточнялось, что развитие ситуации зависит отнюдь не от готовности Киева сражаться «до последнего украинца», а от того, нужен ли США этот конфликт для собственного продвижения.

24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострившейся ситуации в регионе из-за участившихся обстрелов со стороны украинских войск.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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