Экс-кандидата в мэры Москвы Балакина объявили в международный розыск

Экс-кандидат в мэры Москвы, бывший владелец АО «СУ-155» Михаил Балакин заочно арестован и объявлен в международный розыск по обвинению в злоупотреблении полномочиями. Об этом сообщили «Интерфаксу» в Мещанском суде Москвы 12 октября.

«Суд удовлетворил ходатайство следователя об избрании в отношении Балакина меры пресечения в виде заключения под стражу заочно. Мера пресечения избрана в виде заключения под стражу сроком на два месяца с момента его задержания на территории РФ или передачи его правоохранительным органам РФ в случае экстрадиции», — сказали в суде.

Сообщается также, что Балакину было предъявлено заочное обвинение по статье УК РФ «Злоупотребление полномочиями, повлекшее тяжкие последствия», ему грозит до 10 лет лишения свободы.

В апреле 2018 года суд признал строительную компанию «СУ-155» банкротом.

В сентябре 2018 года Михаил Балакин баллотировался на пост мэра Москвы, выдвигаясь от «Союза горожан», и занял последнее место с 1,87% голосов.