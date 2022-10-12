Миллер заявил о возможности создания альтернатив «Северным потокам» в Черном море

Создать новую инфраструктуру в Черном море вместо восстановления «Северных потоков» будет быстрее. Об этом заявил в среду, 12 октября, глава «Газпрома» Алексей Миллер.

Ранее в среду президент России Владимир Путин, выступая на пленарном заседании форума «Российская энергетическая неделя», заявил, что отремонтировать нитки «Северного потока» возможно, но это будет иметь смысл только в случае их дальнейшей эксплуатации и обеспечения их безопасности.

Утечка газа была обнаружена 26 сентября сразу на двух российских экспортных газопроводах — «Северном потоке» и «Северном потоке – 2». Представитель сейсмоцентра Швеции Бьерн Лунд заявил, что в районе утечек на трубопроводах в тот день были зарегистрированы два мощных подводных взрыва.

По факту ЧП на газопроводах Генеральная прокуратура РФ инициировала возбуждение дела об акте международного терроризма.

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