Вильфанд предрек новое потепление в Москве

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд спрогнозировал потепление в Москве и Московской области с 17 октября.

В беседе с Lenta.Ru в среду, 12 октября, специалист отметил, что повышение температур произойдет благодаря приходу в регион антициклона.

Вильфанд напомнил, что в конце прошлой недели температуры были выше климатической нормы примерно на 4 градуса, однако уточнил, что это не начало бабьего лета.

«Это было связано с тем, что Москва находилась в антициклональном режиме и плюс в к этому в теплой части антициклона. Это значит, что небо было малооблачным, плюс была конвекция теплых воздушных масс», — объяснил специалист.

В этой связи, отметил он, температура воздуха поднималась до +15…+17 градусов в Москве и до +17,5 градусов в Подмосковье, пишет сайт kp.ru.

Вильфанд добавил, что с 10 числа температура воздуха понизилась и стала близкой к норме. С 13 октября столбики термометров понизятся до +10 градусов, в ночные часы будут появляться отрицательные значения по Подмосковью и в Новой Москве.

В беседе с агентством городских новостей «Москва» синоптик отметил, что это будет продолжение золотой осени в более прохладном варианте.

Антициклоническая погода, согласно предварительным прогнозам, вернется в столицу и область к концу недели, отмечает телеканал «360». В конце 16 октября или в понедельник, 17 октября, по словам Вильфанда, воздушные массы изменят свое направление. Ожидается, что днем температура воздуха составит до +10…+14 градусов, осадков не ожидается, «будет много света».

Ранее в этот день ведущий специалист центра погоды «Фобос» Алина Котилевская сообщила, что в ночь на среду в Московской области были зафиксированы первые заморозки.

Накануне ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус рассказал, что в этом году похолодание в Москве сдвигается на несколько недель — до конца октября. Как рассказал синоптик, в этом месяце резкого погружения в глубокую осень не ожидается.

10 октября Вильфанд рассказал, что бархатный сезон в 2022 году на Черноморском побережье России продлится дольше обычного. По его словам, он продлится еще несколько дней, пишет RT.