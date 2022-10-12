Песков заявил об отсутствии новой волны частичной мобилизации

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заверил в отсутствии в настоящее время новой волны частичной мобилизации в РФ.

«Никакой новой волны нет, здесь нужно у каждого конкретного губернатора уточнять, что они имеют в виду», — подчеркнул в беседе с журналистами пресс-секретарь президента России в среду, 12 октября.

До этого, 10 октября, российский лидер Владимир Путин во время видеозвонка с губернаторами российских регионов сказал, что все принятые решения, которые касаются частичной мобилизации, включая социальные гарантии и выплаты военнослужащим, должны строго исполняться.

Кроме того, глава государства выступил с требованием контролировать вопросы соблюдения законодательства в рамках частичной мобилизации и поддержке семей призывников. Ранее Путин потребовал исправления всех ошибок, которые были допущены.

21 сентября президент России объявил частичную мобилизацию в стране. Как он отметил, нужно было пойти на такой шаг, чтобы защищать суверенитет РФ, ее территориальную целостность и обеспечивать безопасность россиян.

24 февраля Москва заявила о начале специальной военной операции по защите мирного населения Донбасса. Решение было принято по причине усугубившейся ситуации в Луганской и Донецкой народных республиках (ЛНР и ДНР) на фоне участившихся обстрелов со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ).

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