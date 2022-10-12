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Реконструкцию улицы Ипподромной проведут в Пскове

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В Пскове заключен контракт на разработку проекта реконструкции улицы Ипподромной на участке от проспекта Энтузиастов до улицы Леона Поземского. Об этом сообщает Псковское агентство информации со ссылкой на администрацию города.

Подрядная организация выполнит экологические, геологические и гидрометеорологические изыскания. После этого будет сформировано техническое задание, в котором отразятся решения по реконструкции ливневой канализации, дорожной сети, а также наружного освещения. Кроме того, специалисты предусмотрят переустройство существующих или строительство новых коммуникаций инфраструктуры дороги. Вдоль улицы будут созданы тротуары шириной не менее 2 м и двухполосная велосипедная дорожка, пишет Псковская лента новостей.

Согласно контракту, подрядчику необходимо разработать не менее двух вариантов конструкции дорожной одежды. Также нужно рассчитать сметную стоимость ремонта объекта. Проект будет подготовлен до 30 ноября 2023 года. Реализовать реконструкцию планируется в 2024-2025 годы.

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