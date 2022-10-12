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Названы причины повышения ставок по ипотеке в российских банках

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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С начала октября ставки по ипотеке увеличили уже восемь банков из топ-20, сообщили «Известиям» 12 октября в аналитической компании «Борселл».

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Среди таких кредитных организаций: Сбербанк, ВТБ, Газпромбанк, Райффайзенбанк, Уралсиб и др.

«Основной причиной стало опасение по поводу возможного невозврата кредитов в условиях частичной мобилизации», — рассказали аналитики.

В компании привели данные «Русипотеки», согласно которым за неделю с 30 сентября по 7 октября средние ставки по ипотечным кредитам для новостроек выросли с 10,41% до 10,65%; для вторичного рынка — с 10,86% до 11,07%, рефинансировании кредитов — с 10,37% до 10,60%.

«Следует отметить, что это происходит на фоне снижения ставки Центробанка, что идет вразрез с экономическими законами. Вероятнее всего, эта тенденция сохранится», — заключили в «Борселл».

В Газпромбанке «Известиям» сообщили, что в начале октября скорректировали ставки по ряду ипотечных программ.

«По стандартным ипотечным программам ставки были повышены, а по льготным — снижены», — рассказали в пресс-службе.

Там уточнили, что минимальная ставка по программе «Семейная ипотека» составляет теперь 5,3% годовых, «Льготная ипотека» — 6,2%, «Ипотека для IT-специалистов» — 4,3%. В то же время по ипотеке на вторичное жилье, новостройки ставки начинаются от 10,5%.

«Основной причиной роста ставок по ипотеке является удорожание стоимости фондирования для российских банков. В частности, рост ставок по депозитам», — объяснили в кредитной организации.

Ранее в ВТБ заявили «Известиям», что пересмотрели условия по ипотеке, увеличив с 10 октября минимальную ставку на готовое и строящееся жилье до 10,4% вслед за другими игроками.

6 октября стало известно, согласно анализу ДОМ.РФ, некоторые банки повысили ипотечные ставки в конце сентября. Главный финансовый директор ГК «КОРТРОС» Егор Косарев выразил мнение, что это обусловлено стремлением кредитных организаций минимизировать риски в условиях экономической неопределенности.

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