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В России запустили работу системы «Паутина» для розыска угнанных машин

ГИБДД: запущена работа системы «Паутина» для розыска угнанных машин и профилактики нарушений ПДД
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Система «Паутина» для розыска угнанных машин и профилактики нарушений правил дорожного движения (ПДД) запущена во всех регионах России, кроме ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей. Об этом 12 октября сообщил замначальника ГУОБДД МВД России Ленар Габдурахманов.

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«30 сентября введен в эксплуатацию заключительный субъект», — цитирует его ТАСС.

«Паутина» работает во всех регионах России, кроме вошедших в состав страны недавно, отметил Габдурахманов в кулуарах Х международной специализированной выставки «Дорога 2022» в Казани.

18 июня сообщалось, что систему для розыска угнанных машин «Паутина» внедрили в 60 регионах России. Все комплексы перевели на новый сервер, совместно с региональными правительствами провели установку оборудования.

Обработка и хранение информации будет производиться в соответствии с регламентами.

О запуске системы «Паутина», которая позволяет отследить местоположение угнанного автомобиля, а также машин, скрывшихся с места ДТП, в МВД РФ сообщили 21 апреля 2021 года.

До внедрения системы полиция могла получить фото автомобиля только в момент аварии, однако сейчас стали доступны снимки всех проездов. Кроме того, сотрудники получили доступ к снимкам, которые по различным причинам были отсеяны и не превратились в штрафы.

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