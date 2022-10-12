Батутный центр в Тюмени заплатит 50 тыс. рублей за травмы ребенка

В Тюмени родители четырехлетнего ребенка добились компенсации морального вреда от администрации батутного центра, где он получил травму.

ООО «Джампер» должен заплатить 50 тыс. рублей в качестве компенсации морального вреда и штраф в размере 25 тыс. рублей, сообщает megatyumen.ru со ссылкой на объединенную пресс-службу судов Тюменской области.

В апреле ребенок, отдыхая в батутном парке, упал с горки и ударился головой. Администрация центра посчитала это несчастным случаем.

Родители пострадавшего обратились в больницу, где ему наложили швы. Рану осмотрел нейрохирург и дал определенные рекомендации. Из-за травмы мальчик несколько дней не посещал детский сад, уточняет портал «Наш город».

Ранее сообщалось, что в Красноярске в детском центре трехлетняя девочка едва не погибла на батуте. Она была госпитализирована с травмами в области грудной клетки. Мать ребенка написала заявление в полицию. Во время спуска с батута вокруг шеи ребенка обмотался канат.