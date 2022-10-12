Реклама
Прямой эфир
Мир
Германия не сочла саботажем утечку на нефтепроводе «Дружба» в Польше
Мир
Путин заявил о «рекламе» украинскими террористами своей деятельности в интернете
Происшествия
Предотвращена попытка ВСУ высадиться в Запорожской области
Мир
В Кремле раскритиковали инициативу G7 по передаче активов России Украине
Общество
Путин назвал обстрелы ЗАЭС актом атомного терроризма
Мир
Британцев разозлили очередные требования Зеленского к G7
Политика
Путин заявил, что Западу не нужно отказываться от сотрудничества с РФ
Мир
Украинские СМИ сообщили о воздушной тревоге в центре и на юге Украины
Мир
В Вашингтоне обстреляли служебный автомобиль посольства Азербайджана
Экономика
ЦБ предупредил о замедлении выдачи ипотеки
Мир
Финляндия заявила о готовности НАТО «вступиться» за страну
Авто
В Москве сократилось количество ДТП с участием мототранспорта на 15,8%

Сбербанк заявил о готовности финансировать нефтегазовые проекты в юанях

0
Фото: ТАСС/Егор Алеев
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В настоящее время в Сбербанке находятся на рассмотрении новые проекты в нефтегазовой отрасли на сумму около 3 трлн рублей, сообщил первый зампредседателя правления банка Александр Ведяхин.

«Мы также наблюдаем переориентацию рынка в сторону дружественных валют, в частности юаня. Мы активно работаем с ключевыми игроками и готовы предоставлять поддержку в данном переходе, в том числе осуществлять финансирование в этой валюте», — сказал он журналистам в ходе Международного форума «Российская энергетическая неделя».

Ведяхин напомнил, что «Сбербанк традиционно выступает ключевым финансовым партнером компаний нефтегазовой отрасли». «Мы видим, что компании продолжают обслуживать свои обязательства по графику, системных проблем с обслуживанием кредитов в отрасли мы не видим. Продолжается реализация ключевых инвестиционных проектов, в том числе с ориентацией на новые рынки», — добавил первый зампред правления банка. По его словам, большинство новых проектов потребовало реконфигурации, но компании не теряют интерес к их реализации.

Представитель руководства Сбербанка также заявил о влиянии на нефтегазовый сектор внешних факторов в виде санкций и внутренних — в виде потребности государства в дополнительных бюджетных средствах. «Нефтегазовые компании традиционно являются "донором" бюджета — по прогнозу нефтегазовые доходы бюджета составят в 2022 году более 40%. Но с учетом наблюдающейся недоинвестированности отрасли повышенная налоговая нагрузка может привести к существенным проблемам в развитии отрасли в будущем», — предположил он.

По мнению спикера государству и бизнесу нужно найти компромисс. «Мы видим, что во многих случаях этого компромисса удается достичь: так, в этом году было принято стратегически важное решение о корректировке льгот для нефтепеработки в части продления сроков реализации проектов модернизации мощностей. Такие решения важны, так как понятная и прозрачная налоговая и регуляторная среда позволит обеспечить здоровый инвестиционный климат для реализации долгосрочных стратегических проектов», — пояснил он.

В среду, 12 октября, в столице открылся Международный форум «Российская энергетическая неделя». Его организаторы запланировали для участников более 40 мероприятий, объединенных в шесть тематических блоков. Традиционно на площадке собираются представители государства, бизнеса, научных и общественных кругов, а также российских и зарубежных СМИ для обмена мнениями по перспективам мировой энергетики.

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022