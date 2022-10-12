Сбербанк заявил о готовности финансировать нефтегазовые проекты в юанях

В настоящее время в Сбербанке находятся на рассмотрении новые проекты в нефтегазовой отрасли на сумму около 3 трлн рублей, сообщил первый зампредседателя правления банка Александр Ведяхин.

«Мы также наблюдаем переориентацию рынка в сторону дружественных валют, в частности юаня. Мы активно работаем с ключевыми игроками и готовы предоставлять поддержку в данном переходе, в том числе осуществлять финансирование в этой валюте», — сказал он журналистам в ходе Международного форума «Российская энергетическая неделя».

Ведяхин напомнил, что «Сбербанк традиционно выступает ключевым финансовым партнером компаний нефтегазовой отрасли». «Мы видим, что компании продолжают обслуживать свои обязательства по графику, системных проблем с обслуживанием кредитов в отрасли мы не видим. Продолжается реализация ключевых инвестиционных проектов, в том числе с ориентацией на новые рынки», — добавил первый зампред правления банка. По его словам, большинство новых проектов потребовало реконфигурации, но компании не теряют интерес к их реализации.

Представитель руководства Сбербанка также заявил о влиянии на нефтегазовый сектор внешних факторов в виде санкций и внутренних — в виде потребности государства в дополнительных бюджетных средствах. «Нефтегазовые компании традиционно являются "донором" бюджета — по прогнозу нефтегазовые доходы бюджета составят в 2022 году более 40%. Но с учетом наблюдающейся недоинвестированности отрасли повышенная налоговая нагрузка может привести к существенным проблемам в развитии отрасли в будущем», — предположил он.

По мнению спикера государству и бизнесу нужно найти компромисс. «Мы видим, что во многих случаях этого компромисса удается достичь: так, в этом году было принято стратегически важное решение о корректировке льгот для нефтепеработки в части продления сроков реализации проектов модернизации мощностей. Такие решения важны, так как понятная и прозрачная налоговая и регуляторная среда позволит обеспечить здоровый инвестиционный климат для реализации долгосрочных стратегических проектов», — пояснил он.

В среду, 12 октября, в столице открылся Международный форум «Российская энергетическая неделя». Его организаторы запланировали для участников более 40 мероприятий, объединенных в шесть тематических блоков. Традиционно на площадке собираются представители государства, бизнеса, научных и общественных кругов, а также российских и зарубежных СМИ для обмена мнениями по перспективам мировой энергетики.