Покушение совершено на замглавы администрации Белозерки под Херсоном

На заместителя главы администрации поселка Белозерки в Херсонской области Андрея Кошелева совершено покушение, сообщили 12 октября «РИА Новости» в пресс-службе администрации региона.

«Мы подтверждаем информацию о покушении. Был совершен теракт путем подрыва», — рассказал собеседник информагентства.

В настоящее время врачи оказывают помощь Кошелеву. Он в стабильном состоянии и его жизни ничего не угрожает.

Ранее 12 октября источник «Известий» в экстренных службах сообщил о том, что в Херсонской области был зафиксирован обстрел со стороны ВСУ, две ракеты были сбиты системой ПВО, одна прилетела в район Камышан.

В конце сентября задержанный украинский диверсант признался, что ему было поручено устранить главу врио губернатора Херсонской области Владимира Сальдо и его заместителя Кирилла Стремоусова. Однако мужчина отказался это сделать, так как опасался за свою жизнь.

В августе лидер организации «Гражданский корпус «Азов» (создана при одноименной группировке, которая признана террористической и запрещена в России), Вадим Кравченко рассказал корреспонденту «Известий», как радикалов в Херсоне готовили к диверсиям и покушениям на чиновников.

24 февраля Россия начала проведение спецоперации по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострившейся ситуации в регионе из-за участившихся обстрелов со стороны украинских военных.

Херсонская область была освобождена союзными силами в ходе специальной военной операции, а затем вошла в состав России по итогам сентябрьских референдумов.

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